帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 副刊版 2022/03/14 分享： 廣東順德素有「魚米之鄉」的美譽，一道道實而不華的家常小菜，背後卻相當講究，不單要求食材要新鮮，還要有精湛的廚藝方能製作出令人回味的菜式。 祖籍中山順德的帝苑酒店帝苑軒中菜行政總廚何偉成，特別炮製一系列順 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 2022/03/12 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 2022/03/11 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 2022/03/09 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 2022/03/09 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 2022/03/07 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 疫情 酒店 美食 菜式 尖沙咀 魚 海鮮 蝦 中菜 薑