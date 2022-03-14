帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食

廣東順德素有「魚米之鄉」的美譽，一道道實而不華的家常小菜，背後卻相當講究，不單要求食材要新鮮，還要有精湛的廚藝方能製作出令人回味的菜式。

祖籍中山順德的帝苑酒店帝苑軒中菜行政總廚何偉成，特別炮製一系列順

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