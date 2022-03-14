由於之前徐州鎖鏈女的新聞鬧得極大，加上日前的兩會議程上，提交了不少打拐和如何解救被拐人群的議案。

加重刑罰，甚至去到拐帶者和買入人都判以死刑，是相當普遍的民粹呼聲，雖然落實起來肯定不會如此嚴苛，但在發揮起碼的阻嚇作用上，這會是一個方向。

因為回看拐賣罪的往績判罰個案，以至量刑標準，一般是不超過三年。這在坊間引發了極大的爭議，因為如果是分拆來算，綁架、非法禁錮、強姦、虐待、危害他人人生安全這等罪名，普遍上刑期都可超過三年，但為甚麼這類其實是把以上各樣罪行加起來的案，量刑標準反而是最少？

當中有一個嚴重的意識錯誤，就是傳統上，民間只視這種拐賣為販賣，是貨品交易，是還未根治的傳統風俗，並沒有理解為上述的各種嚴重刑事罪行。

兩會中具體提報的議案中，較理性可取，從各階段也分析得有條理的，是從三方面去修訂法例，包括落實到地方村落的排查、完善舉報機制等。再而就是協助拯救、重新安置，或是送被拐者返鄉。返不到鄉的，則在安全地方辦理戶籍。然後就是加重刑罰。

不過歸根結柢，治本應該是需求市場的堵截。沒有需求、沒有拐賣，但也是最難一步。聽過一位打拐英雄親歷其境，村民的暴力和自保意識超強，去村中拯救被拐女性過程觸目驚心，那批其實是綁架者的人，以為自己的傳統正大光明。你敢來拯救，他們就覺得你是來搶劫，斷人香燈，定拼死鬥過。

那為何村中沒有足夠適婚女性，又跟大家都不要生女，以及村裏的經濟中空化、窮困有關，牽起來就是一大串社會現實問題。