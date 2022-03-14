在討論區見到網民談創業，有說：「如果你討厭一個人，那就鼓勵他去創業」、「不要隨便鼓勵沒才華的人去創業啊，混蛋！」、「當初那個鼓勵我開一條生產綫自創品牌的人，出來！我保證不打死你！」有點黑色幽默，大家看到都笑。

但是話說回來，現實生活中，我是不敢隨便叫人辭職去創業的。現在很多媒體都喜歡替人打造「辭掉高薪厚職去創業」的故事，仔細看，都是用上同一條方程式：擁有高薪厚職（其實當中有很多也不是真的很高薪，厚職就更不用說，現在這個光景，還會有舒服厚職？）→覺得工作沉悶死板→辭掉工作追求夢想→創業成功→收入可觀。每個打工仔都會羡慕這樣的一個故事，最吸引的，是那種唔使再受任何氣、又可以賺到錢做自己喜歡做的事之憧憬，也許，我們在工作不太如意之時，也曾都幻想過很霸氣地把辭職信放在老細面前、跟着很瀟灑地轉身走的一幕。

但幻想歸幻想，當一個人走在我面前說想祼辭去創業追求夢想時，我是不會瞬間作出鼓勵：「去吧！」的，講這麼一句容易，但後果卻是人家全盤去承受，輕率地叫人追夢，那是很不負責任的行為。而我又親眼見過不少為啖氣或空有一腔熱誠而辭了職去創業但又失敗、屆中年之境弄到高不成低不就、長期都在「尋夢」和「創業」狀態的人士，所以更不會叫人貿貿然去辭職，因為，說那些「人生最大的風險就是不冒險」、「不要讓自己後悔」、「去追求夢想吧」的話很易，但也得看那個人客觀上有否辭職創業的本錢和能否承受到風險。若明知人家沒有的話，還猛鼓勵人辭職創業，是否同佢有仇？