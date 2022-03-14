大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料

「受過傷，先知道要堅強。」是當年電視劇《醫道》開首的歌詞，鏗鏘入耳；劇中講述仁醫許浚生活顛沛流離，但仍為國民撰寫集醫學大成的《東醫寶鑑》，最後不幸死於全國性的瘟疫，令人惋惜。醫者父母心，受了傷，病人要

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