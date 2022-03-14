大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 行政人員版 2022/03/14 分享： 「受過傷，先知道要堅強。」是當年電視劇《醫道》開首的歌詞，鏗鏘入耳；劇中講述仁醫許浚生活顛沛流離，但仍為國民撰寫集醫學大成的《東醫寶鑑》，最後不幸死於全國性的瘟疫，令人惋惜。醫者父母心，受了傷，病人要 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 2022/03/11 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 港科研大突破 口服疫苗見成效 2022/03/07 港科研大突破 口服疫苗見成效 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 2022/03/04 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 關心下一代 學懂Discord用法 2022/02/28 關心下一代 學懂Discord用法 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 2022/02/25 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 疫情 社會民生 醫療機構 產品 大學 創業 香港中文大學 生物科技 損傷 科研