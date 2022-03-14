3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 行政人員版 2022/03/14 分享： 【本報訊】部分地區疫情放緩，企業管理人開始考慮制定員工重返辦公室時間表，美國3大科企巨頭，蘋果（Apple）、Google及Twitter，已重新規劃讓員工返回辦公室，讓大辭職潮下，企業仍保競爭力。 網 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 混合工作添壓力 5招提升員工效率 2022/03/11 混合工作添壓力 5招提升員工效率 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 2022/03/10 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 培訓員工填空缺 管理層3招應對 2022/03/09 培訓員工填空缺 管理層3招應對 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 2022/03/08 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 2022/03/07 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 在家工作 員工福利及權益 疫情 社交平台 Google Apple Twitter 辭職 職業生涯