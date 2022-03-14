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3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點

行政人員版 2022/03/14

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【本報訊】部分地區疫情放緩，企業管理人開始考慮制定員工重返辦公室時間表，美國3大科企巨頭，蘋果（Apple）、Google及Twitter，已重新規劃讓員工返回辦公室，讓大辭職潮下，企業仍保競爭力。

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欄名 : Good Job Insight

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