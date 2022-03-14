疫下理髮「剪不斷」 頭髮入藥可止血

上星期談到退燒鎮痛藥撲熱息痛的故事，其實有關藥物的知識趣聞很多，中藥也是。新冠疫下，中央透過內地生產商，向香港捐贈多款中成藥。特首林鄭月娥也提到，樂見中醫藥治療和預防功能，在疫情中發揮重要角色，又說派發中成藥不代表市民要立即服用，而是要「看門口」云云。今天就來聊聊中藥，我們的身體有一樣東西也可以入中藥，在介紹之前先說說一項中國習俗。

農曆二月初二，中國民間又叫龍頭節、春龍節，古時有在這一天理髮的習俗，所謂「二月二剃龍頭，一年都有精神頭。」相傳這一天，是天上主宰風雨的祥瑞之物龍抬頭的日子，龍從冬眠醒來，二月二後雨水逐漸增多。

古語有云「龍不抬頭，天不下雨」，這天一般處在24節氣的驚蟄之後，正值大地回春，萬物復甦，農耕在即，一切都是新的開始。因此，民眾將二月初二看成是吉利喜慶日子，有了過二月二的習俗。人們剃頭理髮，希望神龍賜福，新年好運、鴻運當頭，理髮成為了一項習俗。再者根據傳統習俗，有正月「不動刀」的禁忌，故此直到二月初二才剃頭理髮。

然而今年農曆二月初二（3月4日），香港人就無得理髮，因為疫情關係收緊社交距離措施，港府自2月10日起，禁止髮型屋營業，直到4月20日。後來提前解禁，容許髮型屋等在停業一個月後，上周四（3月10日）起恢復營業，但就要實施「疫苗通行證」，顧客至少已打了一針，並使用「安心出行」，全程戴口罩才能幫襯。

頭髮可回收 作中藥用途

大家都急欲剪斷丟棄煩惱絲，但閣下是否知道，你的頭髮不是廢物，可以回收再用，是中藥。中醫認為肝藏血，而腎為臟腑陰陽之本「藏精，主水，納氣，主骨生髓，其華在髮」，意思是骨髓精血生長運化，由腎主管，肝腎和頭髮有密不可分關係，若是肝腎失調、血氣不足，頭髮自然不好。精血是否旺盛，可以從一個人的頭髮看端倪，血氣旺盛則頭髮濃密烏黑有光澤，所以青壯年者大多擁有茂密頭髮；精血虛弱者則髮枯，步入老年頭髮花白，而得了大病則頭髮脫落。

血與髮之間關係密切，因此有了「髮為血之餘」之說，而頭髮有個雅稱--血餘。有一種中藥叫血餘炭（Carbonized Hair , Xue Yu Tan），就是經過加工炮製成炭的頭髮。取健康人的頭髮除去雜質，用鹼水清洗油垢再用清水漂淨，曬乾後用煅藥鍋燜煅成炭，呈不規則海綿狀，色烏黑而光亮、輕而易碎。

用頭髮入藥，中國幾千年前就有，根據現存最早中醫學著作，漢朝前成書的《黃帝內經》，十三方中就記載「左角髮酒」一方。記載說用來調理因邪氣侵襲，五絡閉塞不通所導致的神智昏迷、不省人事。剃下左角的頭髮，燒成炭灰，用酒服下，如果不能飲則灌之。到16世紀，明朝的《本草綱目》更有血餘炭的記載：「髮乃血餘，故能治血病，補陰，療驚癇，去心竅之血。」就是說，血餘炭能夠止血活血。

中醫有一個概念叫「同氣相求」，髮為血之餘，所以血餘炭多用於治療各種血症，它味苦澀微溫，歸肝、腎、膀胱經，主要具止血化瘀功效，對咳嗽有血、鼻出血、牙縫出血、潰瘍出血、便血尿血、經血等血症，有調理作用；另外還說有助利尿，也可外用，研成粉末摻入膏藥中塗敷，對燙傷、外傷出血發揮作用云云。

現代醫學如何看待血餘炭？它的化學成分包括角蛋白、水、脂肪、黑色素、灰分等，灰分中有鈉、鉀、鈣、鐵、銅等至少30多種元素。據說從藥理學角度，通過某些「提煉」作用，它能透過縮短凝血時間，達到止血作用；在消炎方面，通過降低白血球介素-6水平以助消炎。

血餘炭很多時需要配合其他藥材一起服用，才能發揮更佳效果，例如中醫或會用血餘炭配其他止血藥，製成湯劑或中成藥，治療吐血、咳血、尿血等不同出血症。而且據聞內地有假的血餘炭成藥，摻入瀝青或煤或製成的炭化物，當成血餘炭，但比較重實，燒起來有瀝青或煤焦味。總之需要留意的是，但凡藥物都有利有弊，需要聽從醫生囑咐適當適量服用，才能起到有益作用，不能亂來。

看來，頭髮真是好東西，盡管它不含神經，也不是器官，但是除了對頭部起到保護作用，髮型對我們也非常重要，不單能把一個傻佬變成姜濤，把大媽變成Lady Gaga，原來頭髮也可以止血。新冠疫下，若然遇到甚麼令人「嘔血」的事，或者可以試試。理髮是每個人生活中最普普通通的一件事，二月初二理髮的習俗，寄託着人們對未來的美好嚮往。大人「剃龍頭」，寓意辭舊迎新、從頭開始，希望帶來好運，新的一年順順利利；小孩「剃喜頭」，寓意健康長大、出人頭地。

特區政府今個二月初二，出於抗疫好意，不讓理髮店做生意，令一部分市民不能夠表達對這個習俗的獨特民族情意，特區政府也搞到自己失去了部分民意，看來也需要止血。

▲ 中藥血餘炭（見圖）是經過加工炮製成炭的頭髮，有止血活血功效。