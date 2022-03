對俄持平京不孤單 「印太北約」難有市場

有道是,戰爭中第一個傷亡的就是真相(In war, truth is the first casualty)。

英語「speechless」字面意思是「說不出話來」,通常形容人受到震憾或驚豔時的反應,因此亦可引伸作「歎為觀止」、「蔚為奇觀」。

本欄上周談到,俄烏戰爭引爆俄羅斯與西方新冷戰,撕裂世界,與中國構建人類命運共同體理念背道而馳,中國無法在這格局下獨善其身,而要打破新冷戰,必先打破美國與西方話語霸權,團結發展中國家是為關鍵。

戰爭中,火綫上的軍情固然真假難辨,而火綫下的輿論戰場其實同樣天昏地暗、魚目混雜。美國等西方手執「大喇叭」,話語霸權霸道得讓人speechless,非西方國家哪怕不是俄羅斯,也「被說不出話來」,有口難言。

美手執「大喇叭」 妖魔化中國立場

中國國務委員兼外長王毅上周在人大記者會,詳述了中方對烏克蘭形勢的立場和倡議,表明願意繼續勸和促談,與國際社會開展必要斡旋。西方傳媒對一句中俄「友誼堅如磐石」驚為天人,既是沒有聽清原話乃中俄「兩國人民的友誼堅如磐石」,更是沒有聽見實際上挺烏克蘭的「必須堅持聯合國憲章宗旨和原則,尊重和保障各國的主權和領土完整。」

西方尤其是美國、澳洲一些力量,現時利用國際宣傳機器優勢極力妖魔化中國立場,嘗試將中國詆毁成俄羅斯侵烏的同謀,卻無視中方對當前形勢表達的痛惜和焦慮。

俄羅斯與烏克蘭本為兄弟民族,而且都是中國珍惜的好朋友;烏克蘭沒有做過傷害中國的事,反而對中國國防發展以至民族復興有恩(遼寧艦航母前身瓦良格號、殲-15艦載機原型T-10K均從烏而來)。

中方無疑不忍看到烏克蘭受戰爭所毁、俄羅斯受戰爭反效果所噬、另一戰略夥伴歐盟被迫犧牲自身利益與俄決裂、中國自己的一帶一路大計面臨巨大不明朗、在大洋彼岸對和談一聲不吭的美國獨自獲益。

因此,中國對烏克蘭問題立場是無法用一邊倒思維理解的。中方既主張各國主權、領土完整必須受到尊重,同時亦強調必須堅持安全不可分割原則,照顧當事方的合理安全關切。

所謂「安全不可分割」,意思就是只有大家都安全才是真正的安全;如果一方將自己的安全建基於另一方的不安全之上,那麼一方最終也會變得不安全。美國等西方將俄羅斯排除於安全體系,尋求將北約軍事集團擴至俄邊境綫,在現實政治倫理上必然會激起俄反撲,導致西方尤其是歐洲也捲入戰禍。

「安全不可分割」 中俄接壤不衡突

事實上,中俄關係邏輯也是習慣一邊倒的美國等西方所難意會。中俄所以是「新型大國關係」,因為兩個政治、軍事強國能夠在接壤下和平共存,是人類歷史上罕見的,以至中俄交往史上也是屢見戰爭衝突。當代兩國學會了歷史教訓,突破局限,選擇「不衝突」,互不損害核心利益,逃出大國接壤悲劇框框,但同時也「不結盟」,不會為了對方獨自利益而獻身,更不會為了對方的犯錯包底。可惜美西方卻不時將中俄關係錯誤理解為,甚至是惡意曲解成「結盟」。

不過,就算中俄關係有其獨特性,中國在對俄持平道路上其實一點也不孤單。只是這種聲音一如既往,受到在這世界上屬於少數人的美國等西方手中的大喇叭淹沒,才好像不存在而已。

美國等西方用放大鏡看中國立場,奇怪的是,他們幾乎不提「世界最大民主國家」印度也在聯合國安理會和大會,就譴責俄羅斯決議投棄權票。

印度以外,巴基斯坦、孟加拉同樣保持中立;東盟10國雖然有不少在聯大投了贊成票,但大都沒有如美國等西方一邊倒批俄挺烏,而是和中方相似的表達憂慮、勸和促談,強調必須尊重各國主權和避免局勢升級;東盟之中,僅新加坡一國對俄羅斯推出制裁。

東盟勸和促談 沒一面倒批俄挺烏

簡單數數,中印各有超過14億人,巴基斯坦、孟加拉人口分別約2.3億及1.7億,東盟人口接近7億,加起來差不多就是40億,佔全球約80億人一半。反觀,歐美人口算到盡也就是10億出頭,為甚麼美國等西方的聲音就是「國際輿論」、「世界主流」?說好的「民主」在哪裏?

亞洲(暫不論日韓等西化地區)其實有着一種質疑西方正確性的底氣、一種走自己道路的自信。亞洲素有比歐美更深厚的歷史觀和世界觀,自身傳統文化在近現代被歐美殖民壓迫過程中,也沒有像非洲、拉美般極度流失。亞洲人明白,西方所說所做不一定是正確和先進的,非西方的選擇也不一定是錯誤和落後的,問題只是「大喇叭」在西方手上,其他人再有理也說不清。

西方傳媒報道俄烏戰爭流露白人優越偏見,強調「這是金髮碧眼人在歐洲土地受的難」,好像世界多地非白人長年遭受戰禍(不少更是白人造成的)就不是一回事,在外界看來即是鱷魚淚。

從現實政治角度,亞洲也沒有北約的枷鎖,用不着如歐洲般受美國裹挾,違背自身利益與俄割席(歐盟也沒法完全做到)。

印度和中國一樣,都是不結盟運動的代表國家。印度選擇在美俄之間左右逢源,近年雖有受美拉攏傾向,但無損與俄傳統軍工與能源合作,印度多達一半進口武器均是來自俄羅斯。美國遺棄阿富汗,亦對原本押注阿富汗前親美政府(打擊塔利班及其背後巴基斯坦)的印度造成陰影。

同理,印度對頭人巴基斯坦外交戰略亦須跟上,在大國間做對冲。巴國在新世紀亦因阿富汗戰爭,與冷戰密友美國漸行漸遠,轉向了俄羅斯;俄烏戰爭爆發前夕,巴國總理就在訪問莫斯科,是23年來首次。孟加拉當初得以從巴獨立,則是多得(蘇)俄與印度聯手支持;孟至今與俄保持緊密經貿合作,惟近年卻因其他國內事務受美長臂制裁。

擁共同利益 中國應團結亞洲近鄰

東盟組織就更不用說,是一股撇除意識形態分歧,尋求以經貿整合東南亞,推動和平與共同發展,同時增加自身對大國議價能力,旨在當棋手而非棋子的力量。至於新加坡今次出位參與制裁俄,在獅城歷史上也實屬罕見,相信與微型國家有感脆弱有關,但除此以外,新俄一直關係良好。

亞洲有自己的世界觀,而中國是亞洲一員,這都反映美國要在亞洲推行針對中國的「印太戰略」,搞「印太版北約」難有市場。俄烏戰爭正在吹起全球化逆風,中國在反對新冷戰上與東盟、南亞等亞洲各國有共同利益。中國當下穩住歐洲中比較理性的「遠親」法德之餘,亦應團結亞洲「近鄰」發聲。

▲ 中國國務委員兼外長王毅上周在人大記者會,詳述中方對烏克蘭形勢的立場和倡議,表明願意繼續勸和促談,但被西方傳媒妖魔化中國立場,嘗試將中國詆毁成俄羅斯侵烏的同謀。(新華社資料圖片)