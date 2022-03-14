港府要從嚴抗疫 負4大「主體責任」

中共中央總書記習近平就支援香港抗擊第5波新冠肺炎疫情所作的指示，至本周剛好一個月。客觀上，特區疫情雖有逐漸緩和之象，但實際趨勢為何，則仍待觀察，畢竟市民一鬆懈，便有機會令確診個案急升。

一個月以來，政壇和輿論尤其關注習近平總書記指示中的4字詞語：主體責任，也就是「特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」這一句。當時有許多評論認為，這是高調批評特區未有盡力抗疫，更有人理解為此乃中央訓示，要求特區官員檢討並查找不足云云。

爭取時間救人 打硬仗首務

現在回頭再看，這種論調不單教人貽笑大方，更是非常危險的上綱上綫式煽動性言論；畢竟抗疫是場硬仗，爭取時間救人，才是首要任務，追究責任屬打勝仗後始有空做的事，所以重點肯定是放在令整體從忐忑不安變為團結一致--而箇中關鍵，正是把「忐忑」二字中之異心去掉，接下來就成「上下一心」。

事實上，只要稍為了解內地官場對「主體責任」一詞的理解，該知道當中除了核心之「問責」元素，其主旋律乃是「從嚴」。例如2020年3月9日中共中央辦公廳發布的《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》（以下簡稱「規定」），第4條就闡明了落實主體責任應遵從的4項原則：

（一）堅持緊緊圍繞加強和改善黨的全面領導；

（二）堅持全面從嚴治黨各領域、各方面、各環節全覆蓋；

（三）堅持真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴；

（四）堅持全面從嚴治黨過程和效果相統一。

留意雖然此「規定」的目標在於治黨，但其政策內涵實則解釋了怎樣方為之從嚴。把這套對主體責任的理解，套用到特區「控疫」層面的話，則特區政府要負的主體責任包括：

第一，圍繞中央控疫政策（即「動態清零」）來加強和改善現行特區抗疫措施，因此出現專列專班及火神山式興建隔離設施等特別安排；

第二，「各領域、各方面、各環節全覆蓋」的意思，乃特區政府做好相關法例配套，縱然特事特辦，仍須依法辦事；

第三，「真管、敢管、長管」則明顯是指抗疫方面執法要嚴，不配合的民眾須循法律途徑懲處（包括拒絕進入隔離設施者），不得有誤；

第四，「過程和效果相統一」簡言之就是目標為本，假如過程需時並耗大量人力物力，但效果不高，便不屬於優先工作--在「減少重症和死亡Vs全民禁足強制檢測」之間，目前要求特區政府先專注前者，正是典型例子。

清單方式 細化分工達標為本

除了「從嚴」此主旋律，所謂履行主體責任還有一種解讀，就是「以清單方式執行」。例如香港貿易發展局去年2月23日便曾發表研究文章，提及內地加強網絡直播規管工作中，網絡平台有何主體責任：「嚴格履行網絡直播平台法定職責義務，落實網絡直播平台主體責任清單，對照網絡直播行業主要問題清單建立健全和嚴格落實總編輯負責、內容審核、用戶註冊、跟帖評論、應急響應、技術安全、主播管理、培訓考核、舉報受理等內部管理制度」。

即使到了省級或市級層次，實際理解亦如是：像甘肅省文化廳的落實黨風廉政建設主體責任推進會，便強調主體責任有「十項措施」會進行分工，以令系統落實建設主體責任作出部署。

抗疫主體 包含行政及立法機關

種種案例說明，中央在強調相關單位必須堅負主體責任之時，具體手法是盡量「細化」各項工作程序，達標為本，也就是跟上述第4項原則互相呼應，卻絕不會在危急關頭，還歸咎甚麼「AO文化」、質疑是否有人想學西方與病毒共存，甚至有立法會議員質問為何要地區工作者「做埋政府嗰份」，乃至花時間發信指摘接待內地專家不夠高規格，且事後發現自己錯怪政府而還要再花時間道歉。

最後還有一點需要注意，那就是內地提及的主體責任，並非以「主體Vs輔助」這種正副概念作區分：從憲制角度出發，在一國兩制框架下，確立特區政府要負上主體責任，中央政府不等於亦不可能只有輔助角色--根據2019年9月中共中央經修訂後發布的《問責條例》，第4條列明在主體責任以外，還有「監督責任」及「領導責任」，其後的第6條則強調問責應當分清責任。在國家介入協助香港抗疫的情況下，特區抗疫主體應包含行政及立法機關（即建制派），而國家單位則具有監督和領導責任。

國家助港抗疫 具監督領導責任

事實上，國務院港澳辦主任夏寶龍上周在北京主持支援香港抗疫工作第8次協調會議中，在強調支持特區政府擔起主體責任以外，也指出專班全體人員要堅決貫徹落實中央決策部署，並對干擾破壞活動堅決依法處置，對抹黑詆毁言行予以深入揭批，決不允許其干擾香港抗疫工作大局，破壞社會穩定大局。

歸根究柢，本港第5波疫情出現幾何式爆發的主因，乃長者接種率太低--既然始作俑者為起初的流言令公眾對疫苗猶豫，以及部分被激化市民消極抵抗公共衞生政策，因此往後履行主體責任之主要目標，自然是抗疫從嚴，務求更有效管控民眾。

▲ 中央強調特區政府負起主體責任，並非要求特區官員檢討並查找不足，而是疫下爭取時間救人才是首要任務，追究責任屬打勝仗後始有空做的事。（資料圖片）