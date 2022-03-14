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烏Android手機 Google推空襲警報

行政人員版 2022/03/14

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自俄羅斯入侵烏克蘭以來，Google已對俄實施多項制裁行動。另一方面，Google也非常關注烏克蘭人民安全，並於日前宣布，將向當地用戶的Android手機，提供空襲警報系統。

Google正與烏克蘭政府

...

欄名 : 科技新知

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