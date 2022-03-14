烏Android手機 Google推空襲警報 行政人員版 2022/03/14 分享： 自俄羅斯入侵烏克蘭以來，Google已對俄實施多項制裁行動。另一方面，Google也非常關注烏克蘭人民安全，並於日前宣布，將向當地用戶的Android手機，提供空襲警報系統。 Google正與烏克蘭政府 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 今日 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 2022/03/11 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 2022/03/11 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 內地未來科技館 展示機械人技術 2022/03/09 內地未來科技館 展示機械人技術 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 2022/03/09 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% Google Android 科技軟件 手機Apps 智能手機 科技行業 俄羅斯 烏克蘭 制裁 Google Play