智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發

疫情下，量度體溫已成平常事，科企巨頭也紛紛為旗下智能手錶，部署相關技術。有韓媒爆料稱，三星已成功開發體溫偵測，並正提升其準確度，預計8月登場的Galaxy Watch 5將率先搭載。

據南韓媒體

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