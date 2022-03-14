智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 行政人員版 2022/03/14 分享： 疫情下，量度體溫已成平常事，科企巨頭也紛紛為旗下智能手錶，部署相關技術。有韓媒爆料稱，三星已成功開發體溫偵測，並正提升其準確度，預計8月登場的Galaxy Watch 5將率先搭載。 據南韓媒體 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 烏Android手機 Google推空襲警報 今日 烏Android手機 Google推空襲警報 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 2022/03/11 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 2022/03/11 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 內地未來科技館 展示機械人技術 2022/03/09 內地未來科技館 展示機械人技術 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 2022/03/09 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 科技行業 科技軟件 科技硬件 疫情 南韓 Apple 智能手錶 Apple Watch 商業 Samsung