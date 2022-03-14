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俄烏和談現曙光 烏稱接近達共識

澤連斯基冀晤普京 俄方持開放態度

國際版 2022/03/14

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俄烏持續交火之際，和談似乎出現一綫曙光，烏克蘭總統幕僚指與俄代表多次接觸，雙方接近達成共識，或即將簽署相關協議，並透露俄烏和談可能在數日內重啟。

另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr

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