俄烏和談現曙光 烏稱接近達共識 澤連斯基冀晤普京 俄方持開放態度 國際版 2022/03/14 分享： 俄烏持續交火之際，和談似乎出現一綫曙光，烏克蘭總統幕僚指與俄代表多次接觸，雙方接近達成共識，或即將簽署相關協議，並透露俄烏和談可能在數日內重啟。 另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 俄首空襲烏西軍事基地 至少35死 今日 俄首空襲烏西軍事基地 至少35死 伊朗導彈襲伊拉克 目標包括美領館 今日 伊朗導彈襲伊拉克 目標包括美領館 烏南城市換市長 稱採行動助復常 今日 烏南城市換市長 稱採行動助復常 你可能感興趣 俄首空襲烏西軍事基地 至少35死 今日 01:00 俄首空襲烏西軍事基地 至少35死 伊朗導彈襲伊拉克 目標包括美領館 今日 01:00 伊朗導彈襲伊拉克 目標包括美領館 烏南城市換市長 稱採行動助復常 今日 01:00 烏南城市換市長 稱採行動助復常 美國 歐洲 德國 俄羅斯 法國 烏克蘭 制裁 以色列 普京 馬克龍