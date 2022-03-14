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7-Eleven「Sanrio characters自在食餐具」 周三起儲印花或以yuu積分換購

行政人員版 04:00 2022/03/14

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最近7-Eleven又有全新印花推廣，黛安收到風，Sanrio人氣角色及佢哋好友，包括Hello Kitty及Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby，將化為精緻又實用的「Sanrio characters自在食餐具」，星期三（16日）早上7點起，大家可以到7-Eleven分店儲印花或以yuu積分隨機換購。

一套4款嘅餐具設計精緻，包括餐具收納盒、筷子、叉及匙羹，而且以食品級304不鏽鋼製造，耐用又易清洗，可以減少使用即棄餐具，亦可免喺餐廳使用公用餐具嘅煩惱，環保又衞生。

公關姊妹話，顧客喺7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個，其後每買滿$10可獲多1個印花，如此類推，印花派發至4月12日；只要儲齊5張印花加$55，即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套，換完即止，換領期至4月15日。

另外，星期三至四（16至17日），yuu獎賞計劃會員亦可以6,000 yuu積分加$30，換購1套，優惠限時兩日，要把握機會啊。

本文轉載自《晴報

「Sanrio characters自在食餐具」一套4款，每款套裝包括：餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。

餐具以食品級304不鏽鋼製造，耐用又易清洗。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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