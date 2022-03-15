半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 副刊版 2022/03/15 分享： 3月17日為愛爾蘭國慶聖博德日（St. Patrick's Day），香港半島酒店自2019年起，聯同愛爾蘭總領事館攜手推出節慶活動和特色菜單，今年亦將再度合作，向愛爾蘭致敬及延續傳統。 酒店外牆將於3 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 2022/03/14 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 2022/03/12 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 2022/03/11 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 2022/03/09 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 2022/03/09 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 酒店 Staycation 愛爾蘭