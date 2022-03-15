  • 22°C
香港時間 : 2022315日 (二) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲

副刊版 2022/03/15

分享：

3月17日為愛爾蘭國慶聖博德日（St. Patrick's Day），香港半島酒店自2019年起，聯同愛爾蘭總領事館攜手推出節慶活動和特色菜單，今年亦將再度合作，向愛爾蘭致敬及延續傳統。

酒店外牆將於3

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食
2022/03/14
帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食
人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法
2022/03/12
人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法
香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅
2022/03/11
香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅
尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶
2022/03/09
尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶
Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒
2022/03/09
Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒
酒店 Staycation 愛爾蘭

上一篇文章

關楓馨愛心爆棚鍾情領養流浪狗 27年養16狗難忘陪伴成長

下一篇文章

逆境商數助抗壓力 心理學家3Q育兒之道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？