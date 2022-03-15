半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲

3月17日為愛爾蘭國慶聖博德日（St. Patrick's Day），香港半島酒店自2019年起，聯同愛爾蘭總領事館攜手推出節慶活動和特色菜單，今年亦將再度合作，向愛爾蘭致敬及延續傳統。

酒店外牆將於3

...