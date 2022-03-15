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忽然被關

副刊版 2022/03/15

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上海疫情從數字看又再嚴重，極為影響日常工作生活，公共場所都明顯冷清起來。而且上海的排查核酸的機動性，特別是封閉隔離方式，也令人提心吊膽，有種感覺是，不知甚麼時候，就會被關起來兩天至十四天了。所以，現在上班族最流行的「備戰」方式，是在公司或隨身帶着應急包，大家分享內裏該放甚麼。心態是，不怕感染，反而最怕突然被關。

不得不防，因為已太多身邊朋友的案例，在辦公大樓內上班（不少是跨國集團駐上海公司，甲級寫字樓），或在學校讀書，因曾有密切接觸者或確診人逗留，成為播疫行程的可能路徑，流行病學調查一出來，大隊人馬就殺到，不出不進，大多情況下要關兩天。意味着，要在辦公室內睡覺、在公司廁所梳洗。食不慣隔離餐，最好就櫃桶長期備好喜歡的乾糧杯麵。

朋友任職的國際公司，管理層較為員工着想，都統一採購了後備餐食、梳洗用具和睡覺被鋪軟床。在公司被關就算了，最慘是只路經某商場，突然被封，出不來，就只能露宿走廊。

輿論的呼聲不是沒有，就是人員往返交流那麼密切，幾單病例一定有，是時候諗下如何放寬標準，又不致大規模感染，所以才不斷閃出中國特色的與病疫共存的提法。否則長此下去，一有病例就勞師動眾真沒完沒了。

在內地疫情相對穩定控制的處境，嚴厲的隔離方式，其實較適用於病疫初期，當大家對它了解不深，需防擴散和收集病毒資料作研究的手段，它不應變成一種恒常不變的目的或解決方案。隨着傳聞中輸入並批准更高效的疫苗應用，落實更精準的防疫隔離方法，是時候重新調整社會的防疫及出行政策。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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