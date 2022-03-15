近日，無論是超市、藥房等，均會突然出現人龍。

Bonnie致電：「我排隊中，你要買維他命C沖劑嗎？」

我回答：「不用了。我平日有吃水果和蔬菜，而且，我有多種維他命看門口，每粒已有八十毫克維他命C，足夠每日所需。」我這番話，她好像一句也聽不到，只聽到她再說：「上星期，我找了好幾間藥房也被人掃光，剛剛職員開箱，我多買一盒給你……」說罷，便掛了綫。

疫情一直未見頂，市民為避免被感染，紛紛用不同招數抗疫。維他命C一直被視為對免疫力很重要的營養素，但事實是，維他命C並非愈多愈好，足夠便可。

晚上，Bonnie將維他命C片拿給我，我補充說道：「維他命C不能攝取過量，男士一日九十毫克已足夠，女士需求少一點，七十五毫克便可，吸煙人士需求量較高，比一般多三十五毫克；另外，上限不宜多於二千毫克，否則有機會引致腎石，有些人攝取多於一千毫克，或會有腹瀉或腸胃不適。」

她驚慌問道：「那怎辦？」

「在食物中，不難找到維他命C。二、三月，是士多啤梨當造的季節，吃一杯，已能滿足一天所需，若嫌士多啤梨昂貴，一個中型橙已達需求。蔬菜之中，一個西蘭花也足夠，不過，用蒸的方法較易保留營養。如果你愛吃生甜椒的話，半碗已提供一天所需。」我建議。

她笑言：「噢！原來真的有些好東西，也不是愈多愈好的。」