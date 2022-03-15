我總覺得，媒體除了現時標榜的「辭掉高薪厚職成功創業」故事之餘，也應該報道一些失敗的例子作平衡，免得令有人誤信辭職創業、單靠一鋪熱誠就必會成功。事實上，有雄心壯志而沒有計劃策略就跑去辭職創業，失敗例子也不少，從他人失敗的故事去學習，可能更有啟發性和參考價值。

每當有人告訴我打算辭職去創業，我樂意做醜人，會先問他們一大堆聽落像潑冷水的問題：有否充足資金維持生活水平？辭職去創業，預計做多久才可以有現時（辭職前）的收入？蝕幾多就開始入肉？止蝕點是幾多？創業有何特色賣點？營運模式（business model）是怎樣的？營收模式（revenue model）又是怎樣的？如何令公司有持續性（sustainable）發展？如何讓更多人知道產品/公司？若這次創業失敗，Plan B是甚麼？除了你之外，還有甚麼人會一同承受你創業的風險？把這些問題都考慮清楚，才有條件瀟灑地去辭職創業。

曾經認識幾個人，以上這些問題未想過就跑去辭職創業，一心就想着自己做老闆的自由，卻又不考慮終日要為那盤數愁煩之不自由，結果長期都是在創業又結業再創業的狀況不停兜轉，那不是一個中年人應有的日子和尊嚴。辭職創業聽落很浪漫，但辭職創業若失敗繼而長期失業，則一點也不浪漫。辭掉高薪厚職去創業，需要有客觀條件才能成功，看人家成功的結果之餘，也得去了解他們成功的關鍵條件、因素和過程，再衡量自己有否成功的客觀條件和承受風險之能力，這樣的辭職創業，才對得住自己和其他人。