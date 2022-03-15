疫下小心為上 血氧儀防「隱形缺氧」

第5波疫情形勢仍然嚴峻，不少確診新冠患者留在家等候送院，政府派發的物資，現在更包括退燒止痛藥，並會向受感染家庭派發血氧儀，方便患者及家人觀察血液含氧量。特首林鄭月娥日前表示，估計本港多達30萬人目前正居家隔離或檢疫。

若家中有血氧儀，就可隨時隨地監測自己的血氧，及時發現異常。顧名思義，血氧儀用來量度血中含氧量，新冠防疫為何需要大量使用血氧儀？選購血氧儀如何識別假貨？血氧儀之外，還有甚麼方法能知道自己血氧量是否正常？

首先，來了解新冠和血氧量的關係。通俗來說，血氧就是血液中的氧氣含量，血液透過血紅素，將氧氣輸送到全身。我們經常聽到新冠導致肺部感染，是指病毒慢慢破壞肺部細胞，降低血管內血紅素及肺泡中新鮮氧氣的交換效率，新冠患者紅血球或未能與氧氣結合，血液含氧量可能較正常人低，若血氧含量持續下降至異常低水平，身體會缺氧，導致器官功能衰竭，嚴重甚至死亡，而且可能在很短時間內猝死，非常危險。

大家也聽聞很多Omicron確診者沒有明顯徵狀、意識清楚、能正常生活，然而外國研究曾發現，新冠感染者出現「隱形缺氧」不在少數，可能達20%至40%，有年輕、無慢性病感染者因此猝死。

所謂「隱形缺氧」，又稱「沉默缺氧」（Silent Hypoxia），是低血氧表現，因為肺部結構慢慢被破壞，病人沒有感到呼吸困難，但當肺部受損變得嚴重，感覺很喘時，就可能在極短時間內缺氧猝死，長期病患及年老新冠患者就更危險。

亦有研究指，可能是病毒影響神經系統對於氧氣的敏感度，盡管肺部氧氣量不足，大腦卻不知道自己處於低血氧狀態。不單確診者，其密切接觸者可能已感染，同樣可能無徵狀，隱藏「隱形缺氧」危機而不自知。

這時候用血氧儀檢測，就能發現這種不自知的無徵狀危險，及時掌握血氧濃度，反映健康警號，以便能及時就診，因此家中如有人確診，全家人不時檢測血氧量，會有一定保障，而血氧測量方式不只一種，市面賣的夾手指式血氧儀，機身輕巧，直接夾上手指就可檢測。

血紅素分為帶氧、去氧兩種，兩者吸收光譜不一樣，對不同波段光源的吸收率不同，帶氧血紅素吸收較多紅外綫，去氧血紅素則吸收較多紅光。夾手指血氧儀運用光學原理，發出特定波長的光源，一般是660nm的紅光及940nm的紅外綫，作光學分析，計算出血氧飽和度或血氧含量（SpO2），即血液中帶氧血紅素與總血紅素的比例，血氧飽和度偏低，即血液中氧氣量偏低，呼吸便急促，身體更疲勞。

患者血氧低於90% 死亡風險更高

夾手指血氧儀會顯示兩個數字，包括血氧含量和每分鐘心跳率（Pulse Rate），正常成人心率為每分鐘60至100次，而一般人正常血含氧量應為95%或以上，91%至94%就要注意身體或諮詢醫生；若血含氧量低過90%，可能代表有病，應立即到急症室求診，有相關研究指出，血氧低於90%的病患有更高死亡風險，對治療的反應也較差。

使用夾手指血氧儀，有些情況需要注意：手指太冷會導致無法顯示數值，要搓揉手指末端促進血液循環後再測；另外手指潮濕亦測不到，塗了指甲油或有人工甲，會阻礙紅光或紅外綫的測量，要先抹掉或除去方可做測試。

本港市面近期多了血氧儀出售，尤其夾手指血氧儀，價位在數十、數百至過千港元都有，有真有假，如何分辨？有專家提供了一些簡單方法，說血氧儀只有夾在活人手指頭，才會有數字顯示，如果夾在例如玩具或筆上測試，還可以看到數字，那多數是假貨；另外也可以閉氣例如約半分鐘，短暫降低身體血氧量，看看讀數有否下降，判別貨品是否有效。

夾手指血氧儀好處是易用、非侵入式，但也容易因為測量時手法偏差，影響準確度，想知道體內血氧狀況，還是以抽血檢測最準確，但就需要由醫療人員進行。除血氧儀外，市面上不少智能手錶、手環都配備血氧、脈搏探測等身體數據監測功能，配合智能手機程式使用。需要留意的是，這類穿戴式智能裝置並非醫療器材，適合身體狀況正常的人，進行長期健康狀況追蹤，或作為運動參考數據，而不是在病症檢測上作為臨床監測，取代血氧儀。

一般手機不具備紅外綫感光設備，無法像血氧儀一樣工作，一些手機程式宣稱把手指放在手機後置鏡頭，同時開啟閃光燈，就能測量血氧，其實大多是使用自行開發的演算法，分析拍攝到的影像得出血氧數值，準確度成疑。

較昂貴的手環、手錶則模仿血氧機，在背面加上發光二極體，照射手腕微血管，再用感測器接收訊號，以測量血氧，但佩戴手環的位置、鬆緊度、毛髮、以至運動時的晃動等，都會影響測量準確度。

外國專家亦教大家在沒有血氧儀下，簡單初步評估自己的心肺功能，其一是「6分鐘步行測試」（6MWT）：以一般步行速度，在平地上持續行6分鐘（60歲以上為3分鐘），如果無法完成，中途需要休息、頭暈喘不過氣，甚至覺得快暈倒，表示心肺功能較差，須停止測試盡快看醫生；有血氧儀的人，可以佩戴血氧儀來做，血氧一旦跌至93%以下，就要多加留心。

另外，新冠患者宜留意一些缺氧徵兆，包括異常疲勞、頭昏腦脹、皮膚蒼白等，若有這些情況，可用血氧儀測一下；還有就是指甲，如果是粉紅色的，血氧量該有90%以上，如果是紫色就要就醫了；也可以用力把指甲向下壓，指甲會暫時出現白色，如果2秒內回復粉紅色，代表血循環良好，如果很慢才回復粉紅，就是循環不好，要注意。

▲ 外國研究曾發現，20%至40%新冠患者可能出現「隱形缺氧」，更有年輕、無慢性病患者因此猝死，因此患者家中應添置血氧儀，以供自己及家人不時檢測血氧量。