抗疫慌亂無章 市民無所適從

新冠疫情不但重創零售市道，也嚴重打擊B2B的商業活動。筆者經營的科技公司連續兩個月出現虧損，生意幾近停頓，很多企業客戶都處境艱難，眼前皆想盡辦法求生，根本沒有意願計劃進一步投資或採購科技產品。

作為首批進駐香港科學園的科企，筆者的公司已發展30餘年，慶幸尚有實力守多一段時間，但筆者知道不少中小企及初創受整體經濟下滑的連鎖影響牽連，應收帳急速惡化，隨時有「斷炊」之虞。

相信香港市民不難感受到，近來當局發放的防疫信息混亂，官員言論一改再改，政府高層和醫學專家就抗疫策略出現公開的分歧，亦令市民無所適從，更出於恐慌而「盲搶」食品。

港疫歿率 「超英趕美」

事實是，自去年12月以來，港府缺乏憂患意識，低估了Omicron變種病毒的傳播能力，沒有預早作大規模準備，只懂得沿用過往分階段收緊社交距離和追蹤傳播鏈的方法，導致社區爆發後，原有醫療設施和人手很快便捉襟見肘，形成「系統性崩潰」。根據3月初數據，香港新冠疫症的死亡率已在短時間內「超英趕美」，達每百萬人口8.69宗，是其他已發展國家的4至5倍。

與此同時，無論是密切接觸者的定義、確診的檢驗標準、隔離的方式，當局都一退再退，且港府仍未能提出一套完整的抗疫方案，清楚向市民交代：何時推出甚麼具體措施？預期取得怎樣的效果？當中的科學理據如何？反而一見青衣方艙醫院使用率不足，就臨時開設申請熱綫，但又沒有與「快測陽性申報系統」互聯互通；推「居家抗疫」，又令之前緊急安排的檢疫中心空置率達98%；大批長者死亡後，才緊急組織外展隊到安老院舍谷針；又有前綫人員爆出支援居家隔離的物資派送嚴重滯後，部門各自為政、操作零散，凡此種種，均予人見步行步、慌亂無章之感。

資源要取捨 應聚焦長者

筆者懇請當局莫忘初衷，任何抗疫方案的最高目標，都應該是挽救生命。就本港現時的情況而言，既然資源一時未能追上，便要有所取捨，鑑於高齡人士的死亡率較高，我們理應把抗疫重點聚焦長者；加上長者作為低接種率的高危群組，更是明顯的防疫缺口。

大部分成年人在感染Omicron病毒後都症狀輕微，並在數日間自行痊癒，所以對勞動人口的影響較小，以筆者的公司為例，染疫的員工近半，但大多休息數天便可繼續工作；然而從整體社會的角度看，由於長者死亡率居高不下，社會也就難有放寬防疫限制、逐步恢復正常經濟活動的條件，於是許多企業便被這道「緊箍咒」套牢、甚至「陰乾」，看不見出路。

如果抗疫策略有清晰的目標，各種安排才顯得合理，對民眾才有說服力，市民也容易預見隧道盡頭的曙光；當香港的確診和死亡數字大幅回落，港府便能夠間接成就第二個目標，即以內地14億人口的安全為念，減少輸入內地個案，為全國性的防疫行動堵塞缺口。

具體而言，應怎樣做呢？現時大部分死亡個案均涉及未接種疫苗的長者，然而截至昨日，逾40萬60歲或以上人士仍未接種，故此當務之急是必須以各種非常手段提升接種率，藉此加強高齡群組抵禦Omicron病毒的防護能力。

當局現計劃在周五（18日）前，派外展團隊為全港1,000多間安老院舍所有合適人士接種新冠疫苗，顯然時機已晚，但也只好盡力而為；當局亦一改過往被動的做法，要求家屬在指定期限前回覆是否同意接種，只要沒有收到書面反對，就會為院友打針。

立法強制接種 免死亡暴升

筆者認為現在急事急辦，應當更加進取，強制全港所有合適人士接種。沒有人能肯定第5波是最後一次疫情，將來如果要打第4、第5針才能保命，今日立法，將來便省卻宣傳、等待的時間，可短時間內達至全民接種，亦是針對過去一年接種進展緩慢，引致後來死亡個案暴升的弱點；對於孕婦及長期病患人士，筆者建議可由兩名醫生獨立評估，經全部同意後才須接種。當局也可考慮把不宜接種及超高齡長者「逆向隔離」，集中在一處作閉環式管理，從而壓低長者死亡率。

抗疫的另一焦點，是全民檢測。從目前的消息看來，當局似乎有意在3月底或4月初實施，並以禁足令配合。根據港大最新推算，全港染疫者已達到184萬人，幾可肯定所有新建的應急醫院和社區隔離設施不足以應付，而要把數以十萬計的患者家居隔離，這樣顯然做不到妥善監察；此外，檢測本身並無醫療作用，政府動員大量市民排隊進行3次檢測，除了在鏡頭前做一齣「全民抗疫大滙演」外，本身就是一種高危的致病場境。

先禁足後全民檢測 達清零

當局為何不倒過來想，以禁足令為主，全民檢測為副呢？根據多國經驗，禁足令可作為獨立的抗疫手段，減少人流以拖慢病毒傳播，並不一定須與全民檢測並行；通常經過一段較長時期禁足後，確診數字便會自然回落。

就算想做全民檢測，筆者也建議要先行禁足，待大部分患者自行痊癒後，當局才有可能一次過將全民檢測篩選出來的確診者安置到隔離設施，收「清零」之效。

此外，筆者同意國家衞健委專家梁萬年指，須建立定點醫院收治重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療；筆者也建議對違反居家隔離規定、私自外出的人，處以高額罰款和監禁。

對於新冠康復者，現時數據顯示，康復後的抗體水平可維持至少3個月。他們人數眾多，又有抗體保護，當局何不考慮招攬他們參與毋須專業資格的抗疫工作，例如派送物資、維持秩序等？

摒棄成見 挺內地醫護援港

對於內地醫護來港支援，香港市民和醫護團體也要摒棄成見，特事特辦，予以支持；假如一個人遇溺，難道他還要對抓住的一個救生圈吹毛求疵，一時質疑產品是否符合規格，一時質疑是否「中國製造」？

以上所論，近日不少有識之士均大聲疾呼。筆者不是醫學專家，更非才智過人，只不過參考諸多意見，拾人牙慧罷了；反觀港府人才雲集，為何卻在抗疫理念上含混不清、執行上進退失據呢？筆者實不知所以然，但作為中小企老闆，倒在職場上遇見不少類似的情況：有一類員工，辦事時經常設想完美，自我感覺良好，沒有認真計算風險，沒有為可能出現的劣境早作準備，這就是習近平主席所說，缺乏「底綫思維」。

又有另一類員工，凡上級說了甚麼，必定迎合附和，其信仰便是緊跟上級的片言隻語作為護身符，設計任何事情都以避免「孭鑊」為目標，於是計劃時沒有自己的信念、決策時不敢自主思考、實踐時不懂靈活變通、挫敗時不想虛心聆聽；如以公司比喻一個社會，就是重視個人毀譽得失多於整體社會利益，這亦是習近平主席所說，缺乏「我將無我」的責任擔當。

筆者想，只要改善這兩點，看事情自然便會透徹一些。

▲ 就本港現時的情況而言，既然資源一時未能追上，便要有所取捨，應把抗疫重點聚焦於長者。（資料圖片）