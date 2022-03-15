企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 行政人員版 2022/03/15 分享： 【本報訊】疫情蔓延至今，混合工作模式成恒常，不過，美國有企業已開始研究，若員工返回辦公室工作，要如何處理。據CareerBuilder研究報告指，1月份求職者對在家工作（WFH）及兼職職位提出的申請， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 2022/03/14 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 混合工作添壓力 5招提升員工效率 2022/03/11 混合工作添壓力 5招提升員工效率 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 2022/03/10 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 培訓員工填空缺 管理層3招應對 2022/03/09 培訓員工填空缺 管理層3招應對 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 2022/03/08 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 職場文化 疫情 行業 就業 在家工作 辭職 兼職 就業人數 社會民生