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企業疫下調整策略 3方法助減員工流失

行政人員版 2022/03/15

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【本報訊】疫情蔓延至今，混合工作模式成恒常，不過，美國有企業已開始研究，若員工返回辦公室工作，要如何處理。據CareerBuilder研究報告指，1月份求職者對在家工作（WFH）及兼職職位提出的申請，

...

欄名 : Good Job Insight

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