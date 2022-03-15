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福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣

行政人員版 2022/03/15

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芯片短缺困擾眾多汽車製造商，福特汽車（Ford）同樣面臨芯片荒，而其解決方法卻是繼續銷售旗下沒有安裝後排座位冷氣，及加熱控制芯片的Explorer SUV，但承諾將在一年內向經銷商運送缺失的芯片，並向

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欄名 : 科技新知

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