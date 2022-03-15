福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 行政人員版 2022/03/15 分享： 芯片短缺困擾眾多汽車製造商，福特汽車（Ford）同樣面臨芯片荒，而其解決方法卻是繼續銷售旗下沒有安裝後排座位冷氣，及加熱控制芯片的Explorer SUV，但承諾將在一年內向經銷商運送缺失的芯片，並向 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 今日 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 2022/03/14 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 烏Android手機 Google推空襲警報 2022/03/14 烏Android手機 Google推空襲警報 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 2022/03/11 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 2022/03/11 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 商業 晶片 科技硬件 汽車 銷售 福特