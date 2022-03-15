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繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成

行政人員版 2022/03/15

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俄烏戰事持續，烏克蘭人被迫逃離家園。有調查機構發現，烏克蘭的App Store及Google Play平台，繙譯類、語言學習類應用程式的下載量大增7成，估計是與生活地方改變有關。

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欄名 : 科技新知

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