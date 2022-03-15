繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 行政人員版 2022/03/15 分享： 俄烏戰事持續，烏克蘭人被迫逃離家園。有調查機構發現，烏克蘭的App Store及Google Play平台，繙譯類、語言學習類應用程式的下載量大增7成，估計是與生活地方改變有關。 Sensor ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 今日 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 2022/03/14 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 烏Android手機 Google推空襲警報 2022/03/14 烏Android手機 Google推空襲警報 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 2022/03/11 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 2022/03/11 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 戰爭 烏克蘭 App Store Google Play 語言學 社會民生 手機Apps 軟件