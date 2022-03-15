林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 指定診所處方 醫局協調分派私院 港聞版 2022/03/15 分享： 港府引入兩款口服新冠藥物，當中默沙東藥廠生產的口服藥已於臨床應用，首批輝瑞藥廠的口服藥昨日亦抵港，特首林鄭月娥強調本港採購數量足夠，醫管局將於指定診所處方口服藥，如私家診所或私院接收新冠病人，局方亦會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 今日 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 今日 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 你可能感興趣 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 01:00 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 01:00 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 今日 01:00 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 疫情 新冠肺炎 林鄭月娥 許樹昌 輝瑞 高拔陞 新冠肺炎疫情