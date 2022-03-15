港府引入兩款口服新冠藥物，當中默沙東藥廠生產的口服藥已於臨床應用，首批輝瑞藥廠的口服藥昨日亦抵港，特首林鄭月娥強調本港採購數量足夠，醫管局將於指定診所處方口服藥，如私家診所或私院接收新冠病人，局方亦會

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