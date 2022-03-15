內地醫護助抗疫 首批75人抵港 港聞版 2022/03/15 分享： 今波疫情累計確診已衝破70萬宗，超出公營醫療負荷，中央派出內地醫療人員來港協助醫管局治療確診者，本周共375人來港協助抗疫。昨晚首批包括36名醫生和39名護士合共75人抵港，分別來自14家三甲公立醫院 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 今日 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 今日 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 你可能感興趣 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 01:00 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 01:00 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 今日 01:00 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 疫情 治療 高拔陞