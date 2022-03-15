內地醫護助抗疫 首批75人抵港

今波疫情累計確診已衝破70萬宗，超出公營醫療負荷，中央派出內地醫療人員來港協助醫管局治療確診者，本周共375人來港協助抗疫。昨晚首批包括36名醫生和39名護士合共75人抵港，分別來自14家三甲公立醫院

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