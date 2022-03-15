劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體

衞生署轄下聯合科學委員會與港府專家最新建議，一般人士如在染疫前已打2劑疫苗，康復後毋須再打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，確診者染疫後的抗體會比單純接種疫苗更高，可視為「上天賜予的第三針」

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