劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 港聞版 2022/03/15 分享： 衞生署轄下聯合科學委員會與港府專家最新建議，一般人士如在染疫前已打2劑疫苗，康復後毋須再打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，確診者染疫後的抗體會比單純接種疫苗更高，可視為「上天賜予的第三針」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 今日 仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 你可能感興趣 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 01:00 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 01:00 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 01:00 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 新冠肺炎 疫苗 衞生署 許樹昌 科興 疫苗通行證 BioNTech