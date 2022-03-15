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仁安增撥80病床 收公院非新冠病人

港聞版 2022/03/15

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第5波疫情確診者遠超公營醫療負荷，多間私家醫院近日積極增加病床接收公立醫院非新冠病人。沙田仁安醫院昨日宣布，將增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人，佔全院整體2成病床，料未來數周陸續接收更多公院病人

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