仁安增撥80病床 收公院非新冠病人 港聞版 2022/03/15 分享： 第5波疫情確診者遠超公營醫療負荷，多間私家醫院近日積極增加病床接收公立醫院非新冠病人。沙田仁安醫院昨日宣布，將增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人，佔全院整體2成病床，料未來數周陸續接收更多公院病人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 今日 劉宇隆籲勿為不打針 刻意感染獲抗體 你可能感興趣 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 今日 01:00 林鄭：兩口服藥充裕 首批輝瑞抵港 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 今日 01:00 內地醫護助抗疫 首批75人抵港 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 今日 01:00 暫託中心照顧長者 兩私院願合作 疫情 治療 公立醫院 私家醫院 聖保祿醫院 浸會醫院 仁安醫院 新冠肺炎疫情