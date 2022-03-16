善用電商平台網絡及工具　拓展「疫」下綠色商機

過去兩年多的新冠疫情令網購潮流更趨熾熱，加速數碼營商的發展步伐。從事環保型消費電子產品業務的昇藝製作有限公司（下稱昇藝製作），約於7年前已加盟阿里巴巴集團旗下的Alibaba.com，藉此連繫國際跨境貿易B2B電子商務平台，早著先機拓展客戶層面，並將產品出口至歐洲各地。在剛剛落下帷幕的「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」，昇藝製作更一舉奪得年度Top5電商達人的殊榮。



作為總決賽最後五強的一分子，昇藝製作經過歷時兩個月的比賽後，從眾多參賽者中脫穎而出。該公司總經理呂家偉（Ricky）表示，歐洲各大品牌對環保產品及可降解材料的需求殷切，一向是他們重視的目標客戶。他續指：「隨着科技急速發展，我們很早便意識到，找得一個具國際知名度、貿易網絡遍及全球的電子商貿平台至關重要，不但可突破時地限制，向海外賣家銷售優質產品與新技術時，更能事半功倍；這亦是我們堅持參與Alibaba.com的最大原因。」

▲ 在早前結束的「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」中，昇藝製作奪得年度Top5電商達人的殊榮。

連接目標市場 促成商貿合作



疫情持續影響遍及各行業，對從事出口業務的企業而言，線下商貿往來幾近停擺，Ricky認為線上平台變得更加重要，此時此刻更能展現Alibaba.com的優勢所在。除了連接包括歐洲在內的全球市場外，Alibaba.com的商戶社群亦覆蓋了很多我們現有與潛在的客戶，有助促成彼此合作。



Ricky引述最近的商貿合作案例時稱，昇藝製作去年10月成功研發「可降解技術配方」（degradable formula），在取得專利後很快獲得一間同為Alibaba.com用家的德國公司主動聯絡，期望運用該項配方，協助其生產第四代環保手機—「Fair Phone 4」。

▲ 疫情令線下商貿往來幾近停頓，線上平台正有助企業持續拓展海外市場，化危為機。

善用營銷工具 寄語事必躬親



「這間德國公司的品牌理念是利用優質的環保物料與技術，令整個電話也可回收，與我們一拍即合。」Ricky補充，現時雙方已初步達成合作協議，經技術測試後將製作首批產品；若銷量成績可觀，相信有望繼續「加單」，將俗稱「細B」的小批量訂單，變成「大B」（大宗訂單），讓企業在「疫」市下亦能開拓新客源，捕捉綠色商機。

▲ 從事環保型消費電子產品業務的昇藝製作，致力透過研發可降解技術配方及產品，不斷與時並進。

提到電商營銷策略及經驗，Ricky認為「親力親為」是箇中關鍵。他直言，昇藝製作加入Alibaba.com初期主要採取聽其自然的態度，相當於不少人參與健身計劃後卻不做任何運動一樣，結果當然不會有任何成效。他表示：「藉着公司兩年前成功開發『可降解技術配方』的契機，我們決定在電商平台上主動出擊，如選取適合公司進行業務推廣的營銷工具，以至從商戶社群的互動交流中借鏡同業成功心得等，逐步提升自己的電商策略與成效，以致今年成功晉身『Alibaba.com跨境電商達人賽2022』的最後五強。」

▲ 該公司不時在網站內分享環保資訊，吸納理念一致的客戶。

在Alibaba.com的眾多營銷工具中，Ricky指昇藝製作最常使用兼具自動化銷售、產品批量定時更新、快速增加曝光等多功能的「外貿機械人」，以及在短時間內將產品賣點呈現於客戶眼前的「True View 視頻拍攝功能」，無論是協助公司推廣產品，或者拓展客戶網絡皆甚具成效。因此，他建議有志加入這個電子商貿網站的同業，不妨善用切合所需的營銷工具，配合制定瞄準目標市場與客戶的營銷策略，自然能為企業在線上平台增值。



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(特約)