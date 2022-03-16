燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠

疫情持續，心思思想念日式燒肉的滋味？日本一人燒肉專門店燒肉LIKE特別推出多款外賣套餐及單品，豪華日式燒肉便當附白飯、和風湯、泡菜及自選醬油，同時更新增多項追加選項，讓你按照個人口味自由加配一系列王牌

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