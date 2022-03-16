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MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu

副刊版 2022/03/16

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由於「日本祭」第一彈「秋田御馳走珍珠堡」大受歡迎，MOS Burger決定乘勝追擊，隨即推出日本祭第二彈，全綫分店發售抹茶Tiramisu及抹茶鮮奶。今次採用的抹茶是有日本茶都之稱的靜岡縣出品，其香氣

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欄名 : 新鮮熱辣

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