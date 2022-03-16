MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 副刊版 2022/03/16 分享： 由於「日本祭」第一彈「秋田御馳走珍珠堡」大受歡迎，MOS Burger決定乘勝追擊，隨即推出日本祭第二彈，全綫分店發售抹茶Tiramisu及抹茶鮮奶。今次採用的抹茶是有日本茶都之稱的靜岡縣出品，其香氣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 今日 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 2022/03/15 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 2022/03/14 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 2022/03/12 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 2022/03/11 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 疫情 日本 品牌 餐廳 美食 澳洲 Facebook 外賣 魚 甜品