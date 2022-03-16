在內地輿論場、就疫情分析最有公信力的上海華山醫院國家傳染病中心主任張文宏醫生，在微博剛就最近緊張起來的全國疫情發聲了，算是撫慰一下相當驚恐的市民心（一直敢言的他之前沒太多表態，惹來被封嘴的猜疑）。因為周末下來，上海、吉林和深圳都案例大增，到處封區。深圳、東莞更要停擺七天，所有人進出上海必須核酸證明，長途車站停運，確實有點人心惶惶。

他專業、務實又有情感甚至小幽默的發言，一直都是一個理解疫情的指標。今次他說曾和香港大學病毒專家討論了多個小時，同意現時病死率已相當低，但現在關鍵並非爭論要繼續清零還是與病疫共存，重點該是找到一個可持續的策略，也非另一種一刀切的躺平開放，他的看法有幾點：

中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群的感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源壓力，以及因基數大而產生的高死亡數字。當務之急，他認為應是將這傳播極快的第五波壓制在可控水平，但這並不代表封城和全民檢測要無休止持續下去。

他提出的策略包括：老年人普遍的第三針接種，更好的疫苗與疫苗接種策略，可以負擔得起的廣泛提供的居家檢測試劑，得到有效訓練的分級診療策略，以至更大規模輸入完整防控體系和充足醫療資源等。最後，不忘慣用的比喻式文采：「這次疫情來的很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒（春季後期氣溫較正常年份偏低的天氣現象），但當我們看清了前方的道路和必將到來的春天，又有甚麼可以畏懼的呢？」