某膠囊中藥遭熱搶，有求就必有供，市面上開始有疑似水貨出現，我在社交網站亦見有人售賣，對於來源不明的中成藥，大家購買時要小心。而買到正貨的朋友，如獲至寶，他們說：「有它『看門口』，心裏感踏實。」認識有人即使無確診都非常神心地日啪數粒，話要「食定先」、「打定底」、「增強抵抗力」云云。未病就食定藥……咁都得？！

要知道，此膠囊中藥是藥，不是保健品，是藥三分毒，無事無幹去服藥，可能適得其反。世上沒有一隻藥是對所有人都適合或是寶，早前就有報道，有兒童服用後，出現肚屙，鼻水及咳嗽亦有增加；有成人急性肝衰竭入院疑曾服食中成藥。因此，一種藥未必個個都可服。

凡用中藥要先看體質。這款抗疫膠囊中藥的基底是麻杏石甘湯，此湯含麻黃、杏仁、甘草和石膏，原方出自《傷寒論》，中醫用於治氣喘病、肺中熱盛、風熱犯肺、急性支氣管炎、肺炎、百日咳、副鼻竇炎丶蕁麻疹、支氣管炎、支氣管氣喘等；另外，再加連翹、金銀花、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦等，成分偏寒涼，有清熱解毒、涼血抗炎之效，故它是針對肺熱、黃痰、發燒、咽痛、周身骨痛、口渴、口乾、結宮、便秘等實證去幫人體打仗；對於這類實證，此膠囊中藥就是良藥。

相反，由於此藥寒涼，本身體質也屬寒涼、虛弱者，如四肢冰冷、怕凍、舌苔淡、臉色蒼白、咳嗽吐白痰，則不宜再服寒涼之物，或會愈食愈虛，減低抵抗力。

又，膠囊中藥的大黃，可清濕熱，故有輕瀉作用，對結宮、便秘者適合，但若大便經常稀溏、脾胃虛弱，則愈服愈瀉，瀉得多會中氣下陷。此外，患蠶豆症人士更是不能服用，因當中有金銀花和大黃成分。

藥之所以是藥，是要針對病況服用的，不能亂食，它不是保健品，更不是安慰劑，不能無事無幹得閒啪粒當強身。謹記：一、體質寒涼虛弱者；二、新冠肺炎康復者；三、「食定先」作預防之用者，若不停服用此膠囊中藥，或會適得其反。