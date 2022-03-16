Windows 11植入廣告 推廣自家產品 行政人員版 2022/03/16 分享： 微軟（Microsoft）一直致力推廣旗下產品服務，現時似乎正準備將廣告引入更多產品中。早前有用戶在Windows Insider測試版中發現，微軟在Windows 11作業系統中也植入廣告。而此帖文 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 今日 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 2022/03/15 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 2022/03/15 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 2022/03/14 智能錶測體溫 韓媒：三星成功開發 烏Android手機 Google推空襲警報 2022/03/14 烏Android手機 Google推空襲警報 商業 科技行業 服務 產品 軟件 廣告 Microsoft 作業系統 Microsoft Windows 科技軟件