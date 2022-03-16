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Windows 11植入廣告 推廣自家產品

行政人員版 2022/03/16

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微軟（Microsoft）一直致力推廣旗下產品服務，現時似乎正準備將廣告引入更多產品中。早前有用戶在Windows Insider測試版中發現，微軟在Windows 11作業系統中也植入廣告。而此帖文

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欄名 : 科技新知

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