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PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法

行政人員版 2022/03/16

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PlayStation新一期State of Play活動將於香港時間本周五（18日）早上5時舉行，直播內容會以哈利波特為世界觀的遊戲《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）為主，屆時介紹

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欄名 : 科技新知

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