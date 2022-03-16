安老院日薪2千請人 僅20人應聘

疫情下安老業界人手嚴重不足，輸入外勞也「遠水救不了近火」。勞工及福利局副局長何啟明曾協助業界急聘護理員，稱收到約2,000查詢。安老服務協會主席陳志育指，是次招聘是為院舍尋找「替假人手」，日薪最高可達

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