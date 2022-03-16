安老院日薪2千請人 僅20人應聘 港聞版 2022/03/16 分享： 疫情下安老業界人手嚴重不足，輸入外勞也「遠水救不了近火」。勞工及福利局副局長何啟明曾協助業界急聘護理員，稱收到約2,000查詢。安老服務協會主席陳志育指，是次招聘是為院舍尋找「替假人手」，日薪最高可達 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 今日 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 今日 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 你可能感興趣 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 今日 01:00 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 今日 01:00 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 01:00 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 疫情 院舍 羅致光 勞工及福利局 何啟明 新冠肺炎疫情 職位招聘