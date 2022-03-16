13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 港聞版 2022/03/16 分享： 私家醫院聯會昨公布，13間私院將撥1,000張病床及人手支援公院，佔全港私院床數2成，形容此屬臨時措施，亦是人手短缺下不容易的決定，盼助香港醫療系統度過疫症最困難時刻。當中浸會及港怡將提供150張床； ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 今日 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 今日 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 你可能感興趣 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 今日 01:00 隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 今日 01:00 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 01:00 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 私家醫院 疫情 新冠肺炎 治療 港怡醫院 浸會醫院 聖德肋撒醫院