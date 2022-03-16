13私院撥1千病床 接收公院轉介病人

私家醫院聯會昨公布，13間私院將撥1,000張病床及人手支援公院，佔全港私院床數2成，形容此屬臨時措施，亦是人手短缺下不容易的決定，盼助香港醫療系統度過疫症最困難時刻。當中浸會及港怡將提供150張床；

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