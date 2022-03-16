  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 02:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮

護士照顧員缺人 業界指完約不愁搵工

港聞版 2022/03/16

分享：

第5波疫情爆發，累計個案已逾74萬人，公營醫療系統、安老院舍都面對極大人手壓力。本報獲悉，新增的多個隔離中心、治療設施均出高近50%薪金招聘護理員及護士，令本就缺人手的安老院舍「屋漏偏逢連夜雨」，不少

...

相關文章

安老院日薪2千請人 僅20人應聘
今日
安老院日薪2千請人 僅20人應聘
13私院撥1千病床 接收公院轉介病人
今日
13私院撥1千病床 接收公院轉介病人
援港醫療人員 赴亞博熟習環境
今日
援港醫療人員 赴亞博熟習環境

你可能感興趣

安老院日薪2千請人 僅20人應聘
今日 01:00
安老院日薪2千請人 僅20人應聘
13私院撥1千病床 接收公院轉介病人
今日 01:00
13私院撥1千病床 接收公院轉介病人
援港醫療人員 赴亞博熟習環境
今日 01:00
援港醫療人員 赴亞博熟習環境
疫情 院舍 羅致光 勞工及福利局 社會福利署 新冠肺炎疫情 職位招聘

上一篇文章

兩款口服藥 醫局優先用輝瑞Paxlovid

下一篇文章

安老院日薪2千請人 僅20人應聘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？