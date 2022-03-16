第5波疫情爆發，累計個案已逾74萬人，公營醫療系統、安老院舍都面對極大人手壓力。本報獲悉，新增的多個隔離中心、治療設施均出高近50%薪金招聘護理員及護士，令本就缺人手的安老院舍「屋漏偏逢連夜雨」，不少

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