隔離設施薪高5成挖角 安老院現跳工潮 護士照顧員缺人 業界指完約不愁搵工 港聞版 2022/03/16 分享： 第5波疫情爆發，累計個案已逾74萬人，公營醫療系統、安老院舍都面對極大人手壓力。本報獲悉，新增的多個隔離中心、治療設施均出高近50%薪金招聘護理員及護士，令本就缺人手的安老院舍「屋漏偏逢連夜雨」，不少 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 今日 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 今日 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 你可能感興趣 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 今日 01:00 安老院日薪2千請人 僅20人應聘 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 今日 01:00 13私院撥1千病床 接收公院轉介病人 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 今日 01:00 援港醫療人員 赴亞博熟習環境 疫情 院舍 羅致光 勞工及福利局 社會福利署 新冠肺炎疫情 職位招聘