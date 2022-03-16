7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 港聞版 2022/03/16 分享： 消委會測試11款電燒烤爐，有7款安全測試「肥佬」，有燙傷或觸電風險，其中「大宇Daewoo」更冒煙着火，機電署籲停用；供應商決定回收更換產品。另3款烤盤熱力分布的溫差大，令食物受熱程度不一，影響燒烤效 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 今日 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 你可能感興趣 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 01:00 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 01:00 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 01:00 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 消委會 產品 品牌 家具