7款電燒烤爐安全不達標 1款着火

消委會測試11款電燒烤爐，有7款安全測試「肥佬」，有燙傷或觸電風險，其中「大宇Daewoo」更冒煙着火，機電署籲停用；供應商決定回收更換產品。另3款烤盤熱力分布的溫差大，令食物受熱程度不一，影響燒烤效

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