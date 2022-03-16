皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 港聞版 2022/03/16 分享： 鼻敏感是常見都市病，有人會使用噴鼻劑紓緩病況。消委會檢視市面上20款噴劑，其中一類「皮質類固醇噴鼻劑」屬處方藥物，消委會在沒有醫生處方下成功購得6款同類產品，已將相關資料轉交衞生署跟進，又提醒市民如誤 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 今日 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 你可能感興趣 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 01:00 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 01:00 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 01:00 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 消委會 鼻敏感 產品 治療 副作用 類固醇