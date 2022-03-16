皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼

鼻敏感是常見都市病，有人會使用噴鼻劑紓緩病況。消委會檢視市面上20款噴劑，其中一類「皮質類固醇噴鼻劑」屬處方藥物，消委會在沒有醫生處方下成功購得6款同類產品，已將相關資料轉交衞生署跟進，又提醒市民如誤

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