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「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐

港聞版 2022/03/16

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疫情下網購平台、「直播帶貨」、社交媒體售貨專頁等湧現。消委會指投訴個案不斷攀升，部分平台疑涉欺詐成分，有投訴個案循直播帶貨購買首飾，收貨後發現「貨不對辦」，之後才發現商戶展示首飾時，曾加插美顏濾鏡。

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