「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 港聞版 2022/03/16 分享： 疫情下網購平台、「直播帶貨」、社交媒體售貨專頁等湧現。消委會指投訴個案不斷攀升，部分平台疑涉欺詐成分，有投訴個案循直播帶貨購買首飾，收貨後發現「貨不對辦」，之後才發現商戶展示首飾時，曾加插美顏濾鏡。 網 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 今日 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 你可能感興趣 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 01:00 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 01:00 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 01:00 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 消委會 產品 網購平台 黃鳳嫺 銀行