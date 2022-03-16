龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬

消委會調查多間本地持牌私營龕場的服務與收費，發現安放權費用懸殊，同一龕場不同檔次的單人龕位費用可相差近12倍，最昂貴雙人位近520萬元。而購入龕位後，消費者更可能要付各種手續費，隨時涉款逾萬元。

消委會

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