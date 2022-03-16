龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 港聞版 2022/03/16 分享： 消委會調查多間本地持牌私營龕場的服務與收費，發現安放權費用懸殊，同一龕場不同檔次的單人龕位費用可相差近12倍，最昂貴雙人位近520萬元。而購入龕位後，消費者更可能要付各種手續費，隨時涉款逾萬元。 消委會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 你可能感興趣 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 今日 01:00 逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 01:00 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 01:00 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 消委會