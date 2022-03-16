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逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物

「魷魚遊戲」塑化劑超250倍 損生殖系統

港聞版 2022/03/16

分享：

消委會測試29款紓壓塑膠玩具，逾八成樣本驗出潛在致癌物，可危害呼吸道和皮膚；更有一款含致癌塑化劑超標250倍，可損男性生殖系統、影響胎兒發育，海關正跟進。

還有逾七成半樣本不符歐盟玩具安全標準，例如「洗

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