逾8成紓壓膠玩具 潛藏致癌物 「魷魚遊戲」塑化劑超250倍 損生殖系統 港聞版 2022/03/16 分享： 消委會測試29款紓壓塑膠玩具，逾八成樣本驗出潛在致癌物，可危害呼吸道和皮膚；更有一款含致癌塑化劑超標250倍，可損男性生殖系統、影響胎兒發育，海關正跟進。 還有逾七成半樣本不符歐盟玩具安全標準，例如「洗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 今日 龕位價格相差12倍 雙人最貴索520萬 你可能感興趣 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 今日 01:00 7款電燒烤爐安全不達標 1款着火 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 今日 01:00 皮質類固醇噴鼻劑 誤用可致青光眼 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 今日 01:00 「直播帶貨」不對辦 加插濾鏡涉欺詐 消委會 海關 玩具 致癌物 塑化劑