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助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招

行政人員版 2022/03/16

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【本報訊】疫情持續對勞動市場帶來巨大轉變，員工們較以往更着重工作與生活平衡（Work-Life Balance），特別是在全球正面對有史以來破紀錄的人才流失問題，企業需有更獨到的企業文化及價值觀，制定

...

欄名 : Good Job Insight

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