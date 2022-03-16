助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 行政人員版 2022/03/16 分享： 【本報訊】疫情持續對勞動市場帶來巨大轉變，員工們較以往更着重工作與生活平衡（Work-Life Balance），特別是在全球正面對有史以來破紀錄的人才流失問題，企業需有更獨到的企業文化及價值觀，制定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 2022/03/15 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 2022/03/14 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 混合工作添壓力 5招提升員工效率 2022/03/11 混合工作添壓力 5招提升員工效率 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 2022/03/10 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 培訓員工填空缺 管理層3招應對 2022/03/09 培訓員工填空缺 管理層3招應對 疫情 人力資源 企業文化 職場文化 職業生涯 求職招聘 職位招聘