葵涌美聯工廈工作坊 交吉叫價130萬 地產版 2022/03/17 分享： 地址：葵涌工業街23至31號美聯工業大廈11樓E2室 面積：298平方呎 開價：130萬元 呎價：4,362元 賣點：交吉售，為工作坊，單位備有簇新裝修，間隔四正，物業位置交通便利 拍賣行：黃開基物業拍賣行 拍賣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 上環干諾道西118號 海景寫字樓每呎叫價11395元 今日 上環干諾道西118號 海景寫字樓每呎叫價11395元 油麻地德喜大廈地舖 連閣樓裝修開價780萬 今日 油麻地德喜大廈地舖 連閣樓裝修開價780萬 石硤尾福田大廈樓上舖 每呎叫價5426元 2022/03/10 石硤尾福田大廈樓上舖 每呎叫價5426元 旺角通菜街銀主盤地舖 叫價6000萬 2022/03/10 旺角通菜街銀主盤地舖 叫價6000萬 荃灣信義工廈工作坊 每呎叫價5496元 2022/03/03 荃灣信義工廈工作坊 每呎叫價5496元 葵涌