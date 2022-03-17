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葵涌美聯工廈工作坊 交吉叫價130萬

地產版 2022/03/17

分享：

地址：葵涌工業街23至31號美聯工業大廈11樓E2室

面積：298平方呎

開價：130萬元

呎價：4,362元

賣點：交吉售，為工作坊，單位備有簇新裝修，間隔四正，物業位置交通便利

拍賣行：黃開基物業拍賣行

拍賣

...

欄名 : 拍賣行情

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