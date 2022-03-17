聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 副刊版 2022/03/17 分享： 謝安琪（Kay）去年成立個人品牌Kaytiquette，與不同設計師合作，推出風格簡樸雅致的生活選物。繼推出兩季復古洋服系列後，Kaytiquette與有過百年歷史的知名日本眼鏡品牌Kame ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 2022/03/16 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 2022/03/16 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 2022/03/15 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 2022/03/14 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 2022/03/12 人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 日本 時尚 謝安琪 周國賢