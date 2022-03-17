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聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度

副刊版 2022/03/17

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謝安琪（Kay）去年成立個人品牌Kaytiquette，與不同設計師合作，推出風格簡樸雅致的生活選物。繼推出兩季復古洋服系列後，Kaytiquette與有過百年歷史的知名日本眼鏡品牌Kame

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欄名 : 新鮮熱辣

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