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量化勝敗

副刊版 2022/03/17

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戰爭總有勝敗，戰後總有和平。

人與人戰爭，勝者為王，得到土地錢財權力，但人與病之間有戰爭又當如何？到底領導者口中的「戰勝疫情」應是甚麼意思？戰勝後，社會又是甚麼模樣？

若「戰勝」是指病毒在地球上完全消失，歷史上實屬罕見，最成功是天花之戰（Smallpox），折騰人類數千年終於在一九八○年壽終正寢，此役主要歸功於英國醫生Edward Jenner，在一七九六年發明天花疫苗。另外，亦有不少疫症是自動消失的，例如二○一三年西非伊波拉病毒奪走逾萬性命後，便銷聲匿迹，相信主要是因Herd Immunity（群體免疫）所致。

可惜，香港面對的新冠病毒，並不會走類同路綫，多數患者病徵不嚴重，再加上傳染力強，短期內不會完全消失。那麼，所謂「戰勝」便惟有是盡量減輕死亡人數，故此，戰勝在此疫中，不是勝或敗，而是相對性的量化勝敗。就政治上而言，就算有十萬人因疫症死亡，領導者也可以說：「我們抗疫成功，只有十萬人死亡，本來可以是二十萬人喪命的！」當然，也需要跟其他國家比較，但也大可以推搪到地域環境、人口老化等藉口。

要戰勝疫情，便先要為量化勝敗定下清晰目標，例如患病後死亡率不能高於某百分比，以新加坡為例，約九十萬確診個案中，有一千一百一十六名患者死亡（約百分之零點一二）。

見到香港各主要醫院已作大型改動，為患者提供治療，領導者只需訂下目標，大家便共同努力，若能達到，便是一場清晰而漂亮的勝仗。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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