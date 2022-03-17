第五波疫情嚴峻，大家在嚴防抗疫期間，神經都會繃得特別緊，加上俄烏戰事激烈，小小事都可能嚇到個心離一離，心血少者，真係唔係講笑。

香港政府費一億五千萬元研發的緊急警報系統，終在上周三「突襲」使用，發布的第一條緊急警報，是當日在電視電台新聞、網絡、社交平台都loop了大半天的新聞：伊利沙伯醫院將於周日（3月13日）起劃為專門接收新冠病人的定點醫院。

收到緊急警報後，市民大多表示嚇親，以為仗打到嚟、手機中毒……各有不同想法。檢討是次緊急警報系統的應用嚇親街坊，有兩大原因：一、緊急警報的聲音令人不安，在毫無心理準備之下突然聽到如「打到嚟」之警報，個心當然離一離。二、緊急警報刺激了大家的交感神經系統fight or flight mode後，發現原來只是一則一早已知、毋須列為一級緊急警報事項的消息時，對警報系統的印象大打折扣，日後容易掉以輕心。

新冠疫情資訊當然需要盡早發放給市民，但關鍵點是如何發放？用甚麼途徑發放？一個城市幾時才應當用緊急警報呢？很多城市都有清晰指引，例如英國政府已向市民說明得清楚：一、當情況是會即時危害到公眾人身安全；二、需要迅速指引公眾如何脫險、保護自己之時才會用上。

經一事、長一智，經過這次「伊院警報突襲」事件後，政府應已汲取教訓，制定使用緊急警報的指引，不同類別的資訊需要用不同的途徑發放，the medium is the message（所選用的媒介亦是信息的一種），勿讓市民掉以輕心，製造「狼來了」的陷阱。