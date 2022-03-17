立法緩追租 須慎重處理

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中，提出「暫緩追討欠租」安排，擬立法暫緩業主對特定行業的租戶追租3個月，引起廣泛關注。財爺勇於用創新思維，協助受疫情影響的行業，固然值得點讚。然而，暫緩追討欠租牽涉到自由市場機制和合約精神，政府必須在立法實施之前理順運作細節，保障業主權益，以免開壞先河、好心做壞事。

財爺推出暫緩追討欠租安排，目的是為了紓緩被第5波疫情重挫企業的經營壓力，尤其是中小企；但事實上，有關安排對企業的援助效果並不顯著。最近兩個星期，我接觸了不少中小企業，包括零售商舖等，雖然他們普遍支持政府立法暫緩追討欠租，但也認為有關安排僅是聊勝於無，畢竟暫緩追租並非免租，3個月過後，租戶依然要面對沉重的租金壓力。

持續探討更直接方法 援中小企

我認為政府不應滿足於支持的表象，仍要主動探討是否還有其他更好、更直接的方法，協助受疫情影響的中小企業，例如鼓勵業主向租戶減租甚至免租，由政府對減租或免租的數額提供稅務寬減作誘因；也可參考新加坡去年的做法，政府與業主以若干比例（例如七三比）分攤，向租戶提供免租若干個月；又例如政府可直接加強短期借貸擔保，以及用防疫抗疫基金補貼商戶等。

這些措施不但爭議較少，而且能直接減少企業的租金壓力，協助企業的效果亦會更加顯著，希望當局能認真考慮。

其次，立法暫緩追討欠租亦必須保障業主權益，尤其是那些仍在按揭供舖和依靠收舖租過活的長者業主。雖然政府承諾採取多項措施，理順暫緩追租安排，包括允許受影響的物業順延繳交差餉、向賴以收租為生的人士提供最多相等於3個月租金的免息墊支安排等，但有關安排均涉及複雜程序，恐怕會讓部分小業主、尤其是長者業主卻步。

保障業主安排 應簡化程序

因此，倘若暫緩追租安排最終獲立法會通過，我希望政府必須簡化有關申請程序及不必要的資格審查，保障業主權利。

此外，暫緩追討欠租亦牽涉到自由市場機制和合約精神。必須強調的是，我同意在非常時期要用非常手段，亦不反對政府適當地介入市場，但前提是這種介入必須是能發揮正面作用，例如訂立最低工資以保障打工仔權益、修訂《業主與租客（綜合）條例》規管劏房租賃等，這些以行政手段介入市場的行為，我都是十分支持的，因為有助改善民生、照顧弱勢社群。

然而，今次立法暫緩追討欠租對企業援助有限，還牽涉和衍生出一系列問題，我認為是事倍功半，並不符合成本效益。因此，我希望當局能慎重處理，確保暫緩追租安排不會動搖法律精神和引起訟訴，以免弄巧成拙。

▲ 當局應慎重處理，確保暫緩追租安排不會動搖法律精神。（資料圖片）