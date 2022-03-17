疫下3觀察 看港科技應用短板

第5波新冠疫情嚴峻，政府推出嚴格抗疫措施，包括進一步收緊社交接觸、鼓勵私人機構僱主讓僱員在家工作等。在疫情下，市民的生活和工作備受影響，筆者觀察到，一些個人活動和社會集體行為所展露出來的現象，都很值得討論，與公眾分享。

遠程醫療受忽視 多年無寸進

要說的首個疫下觀察，很讓人傷感。在第5波疫情下，不少人到急症室輪候診治，但病床數目有限，很多病人包括一些長者於嚴寒天氣下，在醫院門外臨時搭建帳篷輪候；也有在家隔離的輕症病人，得不到醫生診治；一些其他疾病的患者，因醫院集中救治染疫病人，使他們無法到醫院看病。這些種種情景，令筆者馬上想到電子「遠程醫療」（Telemedicine）。

遠程醫療是一種醫療技術，結合電腦及電子通訊技術，讓醫生可以與病人遠距離互動，達到診療及照顧護理之目的。記得20多年前，筆者修讀博士學位時，科大商學院資訊系統的教授，已提倡應用電子互聯網，協助醫生進行診治。

相信讀者們也有看醫生的經驗，醫生往往只問幾個問題，了解你的病情，並不需要進行身體的觸碰檢查；倘若病人患感冒咳嗽，醫生充其量請病人張口，觀察和檢查喉部和上呼吸道的症狀。因此，除了一些專科，醫生是可以通過電子裝置進行遠程診治。

事實上，不少病人根本毋須到醫院，只需醫生給予醫學上的專業意見或作息的指導，或建議病者到藥房購買一些藥物服用即可，故進行遠程診治是完全可行的。然而，遠距醫療提倡了這麼多年，以香港作為一個已發展城市，何以醫學界或政府還沒有對此作出提倡？筆者也有經驗，看醫生往往輪候多時，到醫生診治，可能只說幾句話，用了不足5分鐘，呆等的幾個小時，其實是沒有必要花的時間。

可惜的是，香港的醫療架構似乎並沒有好好研究應用遠程醫療。在今次第5波疫情下，有幾家中醫醫療機構近日推出免費中醫網上診症，讓我們看到遠程醫療發展有一個突破的契機，令過去受到忽略的醫療結合資訊科技之新診治方法，有機會得到更多公眾認識和實踐。

習慣阻礙前進 數碼鴻溝難收窄

內地其實已有不少這些網上遠程醫療平台，收費雖較實體診所的診金為低，但醫生可以接收和診治更多病人，積少成多，收入相信不會比現場實境的診治為低，並且可以讓更多人的健康得到照顧，在公共衞生的領域發揮更大作用。

第二個觀察，是社交距離受到限制，食肆在某些時段禁止堂食，若干處所強制暫停經營，市民在家工作、透過網上訂餐叫外賣等等。不過，有不少市民仍然不習慣透過手機或電子裝置，在互聯網上進行一些綫下固有的生活行為操作。

記得兩年前，筆者在本欄談到在家工作的問題（「社會價值個人權利疫下矛盾更顯化」，2020年7月30日），當時疫下不少企業或機構並未對實行在家工作有足夠準備。兩年過去，在第5波疫情下，筆者接觸到的一些大機構，不少依然未有制度或遙距設置，讓員工能夠有效在家工作；另一方面，在嚴峻疫情下，仍然有不少市民每天到街市或超級市場購買食物和生活用品，即使這些超級市場已推出了可以網上購物的應用程式多年。

過去兩年，資訊科技的技術發展不僅日新月異，而且發展步伐非常快速；但在香港社會，利用互聯網進行工作或日常生活操作，兩年來的進步幅度很微，仍然繼續按照綫下原本的工作和生活習慣模式行事。

雖然近年我們看到，若干機構也有推出一些措施，幫助市民改變習慣，例如向市民送出互聯網裝置、流量數據卡、手提電話，而政府亦推出電子消費券，但市民利用互聯網工作，或進行一些生活操作，所佔整體人口的比例相信依然很低，展現了所謂「數碼鴻溝」（Digital divide）的現象；一些長者連掃描「安心出行」二維碼都不懂，或拒絕應用，無疑是其中一個例子。

對於數碼鴻溝，有3個層次形成，最低層的，是牽涉上網本身的資源，例如住所能否上網、沒有手機或電腦、數據卡等設備；高一層級的，涉及是否有應用這些上網資源的能力。事實上，現今幾乎每人都擁有手機，但並不表示擁有手機的每一個人，除了用來通話、觀看視頻電影外，還懂得應用手機程式購物，或進行其他商貿活動。

形成數碼鴻溝的最高層級是，即使擁有上網資源，也有應用這些資源的能力和技術，但因習慣而不去應用。香港人有一個習慣，是食物吃新鮮，包括鮮魚、鮮牛肉、鮮豬肉、鮮雞等，大家是否願意改變習慣，改吃冰鮮食物、冰鮮魚，冰鮮肉？可以看到，疫下仍有不少市民每天冒着風險，按習慣去街市購物。

可以說，在已發展社會，習慣可能是數碼鴻溝主要的形成因素。在5G時代的來臨下，如何改變市民願意透過電子裝置，進行電子商貿活動和原本綫下的生活行為操作，是政府和各大小機構都需要處理好的問題。

精明網上購物 防網絡罪案

第三個和讀者分享的疫下觀察，是近年愈來愈多人上網，由是衍生了更多網絡犯罪，例如一些群組賣物，不少是立心行騙，收到款項後便去如黃鶴。據香港警方資料，隨着科技發展和市民使用網絡愈來愈普及，全港科技罪案數字由2017年的5,567宗，持續上升到2021年的16,159宗，升幅為190%。

網絡犯罪持續增加，反過來抑制了人們應用互聯網商貿活動或工作的意慾和積極性，並成為市民改變習慣的一個障礙。對網絡安全的擔憂，扼殺了上網的念頭，從而打擊了普及應用。

當市民在綫上購物，需要留意商家是否可靠，關鍵的做法，是進行網上搜索。在疫情下，市民最需要的上網技能，是學懂在網上進行搜索的能力，從搜集到的資料，判定交易或溝通中的對方是否可靠。例如市民擬購買維他命丸，可能在大眾購物平台上已遭人搶購一空，需要不斷搜尋其他供應商；或者在多個平台上，都有這款維他命丸出售，同樣需要判斷誰是可靠的商人。這便需要我們搜集到有用信息，包括相關網上留言、對商家過往售物的信譽評價等等，從中作出判斷。

無論如何，在公共衞生領域推動遠程醫療、在電子商務領域填平數碼鴻溝、以及提升市民判別網上資訊及交易的可靠性，是政府和大小機構企業都需要進行反思和處理好的問題，令社會和市民的福祉得到改善和提升。

▲ 遠程醫療可以讓更多人的健康得到照顧，在公共衞生領域作用很大。（中新社資料圖片）