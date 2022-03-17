工作生活欠平衡 5招增員工活力 行政人員版 2022/03/17 分享： 【本報訊】在家工作（WFH）壓力積壓已久嗎？面對混合工作模式，管理人要有為員工調節工作與生活平衡的規劃，制定工作休息時間表，助員工增加活力。 據《Newsweek》指出，長時間工作容易讓員工失去工作動力 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 2022/03/16 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 2022/03/15 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 2022/03/14 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 混合工作添壓力 5招提升員工效率 2022/03/11 混合工作添壓力 5招提升員工效率 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 2022/03/10 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 職場文化 職業生涯 壓力 運動 運動 在家工作