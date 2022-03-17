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工作生活欠平衡 5招增員工活力

行政人員版 2022/03/17

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【本報訊】在家工作（WFH）壓力積壓已久嗎？面對混合工作模式，管理人要有為員工調節工作與生活平衡的規劃，制定工作休息時間表，助員工增加活力。

據《Newsweek》指出，長時間工作容易讓員工失去工作動力

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欄名 : Good Job Insight

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