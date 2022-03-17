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MOS Burger「富士山珍珠堡」 眼睛舌尖同享東瀛風

行政人員版 04:00 2022/03/17

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MOS Burger香港早前推出「日本祭」第一彈及第二彈，以日本風味美食去紓解港人嘅思日之情。黛安收到風，佢哋今日會推出第三彈推廣，只要去指定分店就可以歎到期間限定嘅「富士山珍珠堡」，佢外形同富士山真係好似，以招牌珍珠飯堡配上多層滋味食材，香濃和風烤牛肉及爽口生菜中間，仲包住一份為二嘅即炸水煮蛋，再淋上北海道產熔岩芝士，加埋刺激又解膩嘅山葵，瞬間就可以帶住眼睛及舌尖飛一趟日本！

公關姊妹話，「富士山珍珠堡」售$32起，已登陸MOS Burger、MOS Café及部分MOS Burger express分店。另外，MOS Burger喺本月中下旬仲會將6間分店化身期間限定日本祭主題店，喺店內消費滿$200，即可獲贈日本製手絹乙條，限量1,000條。即日至至3月30日，MOS Burger亦會聯同Deliveroo推出兩項獨家優惠，凡惠顧「富士山珍珠堡」套餐，即可獲贈北海道南瓜薯餅乙份；惠顧「富士山珍珠堡」配抹茶Tiramisu及飲品，更可獲8折優惠。

本文轉載自《晴報

6間分店化身主題店響應日本祭

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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