兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 港聞版 2022/03/17 分享： 第5波疫情持續，當局以「減死亡、減重症」為救助長者重點。港府早前宣布會在安老院舍中採取閉環管理，並為照顧長者的工作人員提供專用酒店。 特首林鄭月娥昨日宣布，為保護未染疫院舍的長者，當局會進一步採取「逆隔 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 小學生倘9成接種率 復課空間大 你可能感興趣 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 01:00 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 01:00 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 01:00 小學生倘9成接種率 復課空間大 院舍 疫情 林鄭月娥 衞生防護中心 洪水橋 郵輪碼頭 香港