兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者

第5波疫情持續，當局以「減死亡、減重症」為救助長者重點。港府早前宣布會在安老院舍中採取閉環管理，並為照顧長者的工作人員提供專用酒店。

特首林鄭月娥昨日宣布，為保護未染疫院舍的長者，當局會進一步採取「逆隔

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